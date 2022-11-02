Кадыров прокомментировал увольнение Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя увольнение секретаря командира подразделения "Ахмат" Апты Алаудинова с должности секретаря Совбеза Чечни, посоветовал не загружать головы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров поведал, у людей, которые служат в команде бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова нет должностей, званий, орденов или медалей.

"Есть путь Ахмата-Хаджи. Быть на пути – это превыше всего. Туда входит все. Поэтому не загружайте свои головы", – посоветовал глава Чечни.

Кроме того, он заявил о скором завершении спецоперации на Украине.

Ранее Кадыров заявил об уничтожении 657 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении с 25 по 27 октября. По его словам, в результате было уничтожено 40 единиц спецтехники, включая 8 танков, 5 БМП и 20 бронированных машин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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