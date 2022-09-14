Командир "Ахмата" заявил о больших потерях ВСУ в районе Соледара и Артемовска

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Вооруженные силы Украины понесли большие потери в районе Соледара и Артемовска. Об этом в эфире телеканала Россия 1 заявил секретарь Совбеза Чечни и командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, украинские бойцы "щупают" российские позиции на всей линии наступления. Он добавил, что боестолкновения происходят каждый день.

"Со вчерашнего дня атаки полностью отбиваются по всей линии фронта. На нашей линии было несколько попыток – очень много уничтоженного противника и техники", – сказал Алаудинов.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что начало поставок Киеву американских баллистических ракет ATACMS чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией. По его словам, в случае получения Украиной этого оружия в область возможного поражения попадут крупные города, промышленные и транспортные объекты России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

