Глава ЛНР заявил, что Зеленский пытается ввергнуть полмира в войну

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский чувствует неминуемый крах и ищет способы ввергнуть полмира в полномасштабную войну. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, комментируя проект гарантий безопасности.
По его словам, Киев хочет втянуть на Украину НАТО по частям, связать договором и устроить "бойню в Европе".
"Именно такой логике следует киевский режим, предлагая странам Запада и не только подписаться под неким соглашением по безопасности", – приводит слова Пасечника ТАСС.
Он подчеркнул, что Зеленскому все равно, сколько и где погибнет, где будут "пожары войны".
Ранее сообщалось, что Украина в проекте по гарантиям безопасности страны в качестве гарантов предложила рассматривать Евросоюз, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Данный документ может объединить основную группу государств-союзников и Украину. Уточнялось, что подписавшим гарантии безопасности Украины государствам в случае агрессии против Киева необходимо будет предоставить ему военную помощь.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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