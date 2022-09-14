Глава ЛНР заявил, что Зеленский пытается ввергнуть полмира в войну

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует неминуемый крах и ищет способы ввергнуть полмира в полномасштабную войну. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, комментируя проект гарантий безопасности.

По его словам, Киев хочет втянуть на Украину НАТО по частям, связать договором и устроить "бойню в Европе".

"Именно такой логике следует киевский режим, предлагая странам Запада и не только подписаться под неким соглашением по безопасности", – приводит слова Пасечника ТАСС.

Он подчеркнул, что Зеленскому все равно, сколько и где погибнет, где будут "пожары войны".

Ранее сообщалось, что Украина в проекте по гарантиям безопасности страны в качестве гарантов предложила рассматривать Евросоюз, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Данный документ может объединить основную группу государств-союзников и Украину. Уточнялось, что подписавшим гарантии безопасности Украины государствам в случае агрессии против Киева необходимо будет предоставить ему военную помощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

