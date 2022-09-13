Медведев назвал проект о гарантиях безопасности Украине прологом к третьей мировой войне

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Никто никакие гарантии безопасности Украине не даст. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на публикацию Киевом проекта по гарантиям безопасности.
По его словам, указанный проект является прологом к третьей мировой войне. Медведев заявил, что Западу, к которому обращено это воззвание, нужно понять одну вещь, которая прямо касается гибридной войны НАТО с РФ.
"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников", – написал Медведев.
Зампредседателя Совбеза пояснил, что тогда все заполыхает и Запад не сможет отсидеться в своих "чистеньких домах и квартирах", посмеиваясь над ослаблением РФ чужими руками. Медведев заявил, что у людей за рубежом будет в прямом смысле гореть земля и плавиться бетон. Вместе с тем он подчеркнул, что достанется и россиянам.
"Но пока недалекие политиканы и их туповатые think tanks, задумчиво покручивая бокал вина в руках, рассуждают о том, как они смогут расправиться с нами, не вступив в прямую войну. Унылые идиоты с классическим образованием", – заключил Медведев.
Ранее сообщалось, что Украина в проекте по гарантиям безопасности страны в качестве гарантов предложила рассматривать Евросоюз, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Данный документ может объединить основную группу государств-союзников и Украину. Уточнялось, что подписавшим гарантии безопасности Украины государствам в случае агрессии против Киева необходимо будет предоставить ему военную помощь.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
НАТО с союзниками начали собирать теплые вещи для ВСУ
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