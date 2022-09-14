Захарова оценила проект гарантий безопасности Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила проект гарантий безопасности для Украины, представленный офисом президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам дипломата, киевский режим сейчас получает беспрецедентную помощь оружием и финансами. За счет этого, считает Захарова, идет гибридная агрессия против России, а сама Украина утратила суверенитет.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства указала на риски, с которыми столкнутся европейские страны из-за помощи Украине.

"Поставить под тотальную зависимость свои же западные страны, обязав их продолжать подобный масштаб помощи киевскому режиму – это испепелить их. Это предлагается делать государствам, которые сейчас думают, как пережить зиму", – подчеркнула Захарова.

Дипломат оценила документ от офиса Зеленского как "страшную кабалу" для стран, которым предлагается стать гарантами безопасности Украины.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал проект о гарантиях безопасности Украине прологом к третьей мировой войне. По его мнению, иностранные государства не предоставят украинской стороне соответствующие обещания.