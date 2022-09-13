США планируют усилить поддержку Украины в ООН в ближайшее время

Фото: Москва 24

США в ближайшие недели и месяцы усилят поддержку Украины в ООН. Об этом заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в интервью журналу Foreign Policy.

Она отметила, что Соединенные Штаты продолжат изолировать Россию и осуждать ее пока не завершится спецоперация на Украине.

"Мы хотим, чтобы Украина занимала сильную позицию, когда она сядет за стол переговоров с Россией, и это всегда было нашей целью" – сказала Томас-Гринфилд.

Она выразила мнение, что Москва ощущает давление этой изоляции. По ее словам, США в последние шесть месяцев усердно работали, чтобы убедить другие страны осудить российскую спецоперацию, однако они должны сделать собственный выбор.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни. При этом он не стал отвечать на вопрос о будущих пакетах военной помощи. Кирби также не уточнил, какую сумму правительство планирует направить на этот раз.

