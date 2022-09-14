В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Ракетный удар был нанесен по Кривому Рогу. Под обстрел попали гидротехнические системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруковдителя офиса украинского лидера Кирилла Тимошенко.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также подтвердил данное происшествие. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в реке Ингулец после ЧП сильно повысился уровень воды. Он предположил, что, возможно, повреждения получила насосная станция, кроме того, по его словам, местами в городе нет сотовой связи.

Глава города Александр Вилкул отметил, что удар пришелся по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города.

Отмечается, что во всем случившемся украинская столица обвинила Москву.

Ранее российская авиация уничтожила цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, который производил взрывчатые вещества для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

