ВС РФ взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.

"На южнодонецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское ДНР", – говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России пресекли на южнодонецком направлении несколько попыток наступления ВСУ со стороны Пречистовки, Угледара и Новомихайловки в ДНР. В ходе боев противник потерял свыше 60 военных, два танка, шесть боевых бронированных машин.

На краснолиманском направлении российские военные пресекли попытку украинских боевиков перейти в атаку на нескольких направлениях в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В ходе операции противник потерял три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля, один танк, три пикапа, а также до 100 убитых и раненых военнослужащих.

По данным Минобороны, на купянском направлении украинские войска пытались организовать наступление в сторону Новоселовского в ЛНР, однако российские военные помешали этим планам. При ударе подразделений РФ ВСУ потеряли до 20 военных и два бронеавтомобиля.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ликвидировали почти 1 400 военнослужащих ВСУ в ходе боев за Павловку в ДНР.

По его словам, в числе потерь украинской стороны также значатся два самолета Су-25, один вертолет Ми-8, семь БМП, 30 бронемашин, более 25 автомобилей и 12 танков.

Об освобождении Павловки стало известно 14 ноября. Отмечалось, что это открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.

Так, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие данного населенного пункта позволит ВС РФ продвинуться в сторону Угледара и отодвинуть ВСУ от Донецка.

Российские войска освободили село Павловка в ДНР – МО РФ

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