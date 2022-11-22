Пушилин сообщил об успехах на павловском и угледарском направлениях

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Союзные силы добились определенных успехов на павловском и угледарском направлениях, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ВСУ применяют все имеющееся у них вооружение на всей линии соприкосновения, пытаясь периодически наносить контратаку. Тем не менее российские подразделения выполняют свою задачу.

"Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи", – заключил Пушилин.

15 ноября штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Опытное на авдеевском направлении.

За день до этого в Минобороны сообщили, что российские военные в результате упорных боев освободили Павловку в ДНР. Отмечалось, что взятие этого населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.

13 ноября стало известно, что Вооруженные силы РФ освободили поселок Майорск на донецком направлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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