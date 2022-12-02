Силы ПВО РФ получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений, базирующихся на запорожском направлении.

По его словам, сначала военные не понимали, что из себя представляют ракеты HIMARS, а сейчас ВС РФ уже свободно работают с ними. Он рассказал, что его подразделению удалось сбить около 10 этих ракет, четыре из которых – за последний месяц.

Ранее сообщалось, что Минобороны получило от "Уралвагонзавода" партию модернизированных танков Т-72Б3М. Специалистам удалось улучшить маневренность машин, огневую мощь и уровень защищенности.

Защита повышает эффективность применения бронемашины при боевых действиях с массированным применением противотанкового оружия.



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