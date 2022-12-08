Конфликт на Украине может завершиться завтра при политической воле Киева – Песков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Боевые действия на Украине могут завершиться хоть завтра при наличии у Киева соответствующей политической воли, украинский лидер Владимир Зеленский это понимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя заявление Зеленского о том, что конфликт может завершиться уже в следующем году, Песков отметил, что о конкретных сроках "можно рассуждать до посинения".

"Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании (Киева. – Прим. ред.)", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится, пока не будут достигнуты все ранее поставленные цели. При этом он назвал предпочтительным путем их достижения мирные и дипломатические средства.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!