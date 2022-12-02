Рогозин назвал условие завершения СВО

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Экс-руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что СВО не завершится, пока РФ не возьмет Киев. Об этом сообщает RT.

"Пока мы не ликвидируем этот нарыв, пока мы не разгромим Украину (я скажу вам больше, Украину как форпост Запада), вот пока мы Киев, извините, не возьмем, оно все не закончится", – указал он.

Рогозин также выразил мнение, что победа в рамках специальной военной операции РФ может быть лишь тогда, когда ВС РФ ликвидирует "угрозу существованию нашей страны". Касаемо переговоров, экс-руководитель "Роскосмоса" заявил, что они могут быть только в форме капитуляции Киева.

Ранее бывший глава госкорпорации заявил, что Киев "надо вернуть". По мнению Рогозина, Украину не следует оставлять в том виде, в каком она существует на сегодняшний день. Он назвал Киев не чужим для себя городом и добавил, что видит, какая там происходит "бесовщина".



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