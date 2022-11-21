Рогозин заявил о необходимости "вернуть Киев"

Фото: YouTube/РОГОЗИН

Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Киев "надо вернуть". Об этом он сказал во время интервью ВГТРК, отрывок из которого опубликован в телеграм-канале репортера Андрея Руденко.

По мнению Рогозина, Украину нельзя оставлять в том виде, в каком она существует в настоящее время. Он назвал Киев не чужим для себя городом и добавил, что видит, какая там происходит "бесовщина".

"И когда меня спрашивают: "До конца?" – ну Киев точно надо вернуть", – указал экс-глава корпорации.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о планах Киева начать военную кампанию по возвращению Крыма. В ответ же зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил произошедшее с произведением Михаила Булгакова "Бег". Он добавил, что киевские власти "представляют собой нечто похожее" на одного из героев.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Киев не оснащен возможностями, необходимыми для наступления на Крым. Он назвал такие заявления чушью и выразил мнение, что таким образом Украина пытается привлечь внимание.



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