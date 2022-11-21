В Кремле заявили об отсутствии цели сменить власть в Киеве в ходе СВО

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Среди целей российской спецоперации на Украине нет смены власти в Киеве, утверждает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин уже ранее заявлял об этом.

"Нет, президент об этом уже говорил", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Песков подчеркнул, что Москва в ходе СВО обязательно достигнет своих целей. Так представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы не настроена на переговоры.

По мнению украинского лидера, российская сторона хочет добиться передышки в боевых действиях.

"Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет", – ответил на это Песков.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Зеленский не хочет садиться за стол переговоров с Россией. По его словам, украинский лидер противится диалогу, поскольку в ином случае ему придется признать распад своего государства.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале Путин объявил в ночь на 24 февраля.

Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

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