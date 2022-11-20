Медведев прокомментировал украинские притязания на Крым

Фото: kremlin.ru

Киев – это столица Древней Руси, малороссийский город в составе Российской империи и республиканская столица СССР. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал объявление главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака о планах захватить Крым.

"Ну, цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи", – написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев сравнил данную ситуацию с пьесой "Бег" писателя Михаила Булгакова. По мнению зампреда Совбеза, власти Украины представляют собой нечто похожее на одного из героев произведения.

Ранее Ермак объявил о планах Киева организовать военную кампанию по захвату Крыма. Однако точных действий по данной операции политик не сообщил.

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