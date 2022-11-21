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Новости

12:02

Политика

В Госдуме назвали планы Украины по захвату Крыма чушью

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Украинская сторона не оснащена возможностями, нужными для наступления на Крым, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, заявления о подобных планах являются чушью и желанием привлечь внимание.

"За этим ничего не последует, понятно, что это просто пропаганда. Уже даже американцы начинают подталкивать Украину к переговорам. Понятно, что это тоже не завтра будет, но никакого наступления", – поделился Чепа в беседе с RT.

В воскресенье, 20 ноября, глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о планах ВСУ по наступлению на Крым. Каких-либо подробностей военной операции он не озвучил.

В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил желания Киева с пьесой "Бег" писателя Михаила Булгакова. По его мнению, украинские власти представляют собой нечто похожее на одного из героев произведения.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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