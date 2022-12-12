Кадыров пригрозил отправить в зону СВО участников конфликта с сотрудником ДПС в Чечне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к жителям города Урус-Мартан, которые имеют отношение к потасовке с сотрудником местной Госавтоинспекции.

"Я хочу сказать <...> всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки, <...> соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация", – приводит слова Кадырова РИА Новости.

По словам главы Чечни, с участниками инцидента проведут воспитательно-разъяснительную работу. Он подчеркнул, что необходимо в любой ситуации держать эмоции под контролем и руководствоваться трезвым мышлением.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором между жителями чеченского города Урус-Мартан и сотрудником ДПС возник конфликт. По данным Госавтоинспекции, горожане агрессивно отреагировали на требования сотрудников ГАИ соблюдать правила дорожного-движения.

Ранее сообщалось, что в Чечне было возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел в конце ноября. По версии следствия, житель Грозного напал на инспектора с ножом.

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