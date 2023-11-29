Вооруженные силы РФ взяли под контроль поселок Артемовское в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли под контроль поселок Артемовское у города Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт", – уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили украинский сборочный цех по ремонту и производству радиолокационных станций (РЛС), РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 и РЛС П-18, а также склады топлива и склады авиационных средств поражения.

Всего за день подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в 107 районах. Российские войска уничтожили украинский сборочный цех по производству и ремонту РЛС, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-18, склады топлива и авиационных средств поражения, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что российские подразделения группировки войск "Юг" уничтожили более 200 солдат Вооруженных сил Украины на донецком направлении. В частности, 25 октября ВС РФ нанесли огневое поражение пехоте противника возле Артемовска.

До этого, летом 2023 года, российская артиллерия уничтожила огневые позиции минометов противника калибра 120 миллиметров в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово (Артемовское) и Дружба.

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