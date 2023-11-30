Войска РФ поразили 4 командных и 14 опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы России и артиллерия уничтожили 4 командных и 14 опорных украинских пунктов на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Центр" Александра Савчука.

Он добавил, что на этом же направлении военнослужащие ВС РФ поразили 11 районов скопления техники противника и порядка 50 артиллерийских расчетов ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль поселок Артемовское у города Артемовск в Донецкой Народной Республике.

До этого фрегат Черноморского флота РФ, действуя в акватории Черного моря, осуществил удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по украинским объектам военной инфраструктуры.