29 ноября, 19:44Происшествия
Генерал-майор ВС РФ Звадский погиб в зоне СВО
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Генерал-майор российской армии Владимир Звадский погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщается на странице межрегиональной общественной организации (МРОО) "Кремль" в соцсети "ВКонтакте".
"28 ноября погиб выпускник МВОКУ 2000 года генерал-майор Завадский Владимир Васильевич", – говорится в сообщении.
При этом Минобороны РФ не подтверждало информацию о гибели Звадского. Обстоятельства смерти военного МРОО "Кремль" не раскрывает.
До этого в зоне спецоперации погиб 28-летний мастер спорта РФ по шорт-треку Иван Денисов. Он представлял Марий Эл на турнирах по шорт-треку. После завершения спортивной карьеры он начал работать тренером.
Читайте также