Генерал-майор ВС РФ Звадский погиб в зоне СВО

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Генерал-майор российской армии Владимир Звадский погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщается на странице межрегиональной общественной организации (МРОО) "Кремль" в соцсети "ВКонтакте".

"28 ноября погиб выпускник МВОКУ 2000 года генерал-майор Завадский Владимир Васильевич", – говорится в сообщении.

При этом Минобороны РФ не подтверждало информацию о гибели Звадского. Обстоятельства смерти военного МРОО "Кремль" не раскрывает.

До этого в зоне спецоперации погиб 28-летний мастер спорта РФ по шорт-треку Иван Денисов. Он представлял Марий Эл на турнирах по шорт-треку. После завершения спортивной карьеры он начал работать тренером.

