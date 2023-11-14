В Севастополе простились с начальником штаба 810-й отдельной бригады морпехов

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

В Севастополе прошли похороны погибшего начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Под руководством Суханова подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод "Азовсталь".

Развожаев рассказал, что Суханов родился в Южно-Сахалинске, в 2002 году окончил Дальневосточное высшее командное училище и получил назначение в Севастополь, где за время службы стал начальником штаба-заместителя командира отдельной бригады. Суханов также служил в разведке и десантно-штурмовых подразделениях, прошел "горячие" точки, был в командировках в Сирии, награжден множеством наград, среди которых Орден Мужества.

Он получил ранение в Мариуполе, однако при лечении в московском госпитале, врачи обнаружили у него заболевание, которое не дало организму справиться с полученными ранениями.

Развожаев сообщил, что в тот же день похоронили рядового Артема Клягина из 810-й отдельной бригады морской пехоты. По словам губернатора, Клягин геройски погиб в Херсонской области, спасая жизни своих товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела.

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