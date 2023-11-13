Погибшего в зоне СВО звукорежиссера "Реальных пацанов" похоронили в Марий Эл

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Звукорежиссер сериала "Реальные пацаны" Валентин Ушаков погиб в зоне спецоперации, его похоронили в Марий Эл на Кужмарском кладбище 11 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудницу сельской администрации Наталью Андрееву.

По словам Андреевой, Ушаков был уроженцем села Кужмары, где до сих пор живет его мать, жена также является уроженкой села, но семья уже давно не живет в Марий Эл. У мужчины остался 14-летний сын.

Отмечается, что звукорежиссер ушел на спецоперацию добровольцем. Он заключил контракт с ВС РФ в сентябре, в октябре к нему в окоп влетела мина. Ушакову поранило ноги, другому бойцу осколком пробило легкие. Когда санитары несли Ушакова на носилках, на него упал дрон. Он погиб, а санитары были тяжело ранены.

Женщина уточнила, что тело находилось в морге в Ростове-на-Дону как неопознанное. В последнем эпизоде "Реальных пацанов", вышедшем в начале ноября, главный герой Колян, роль которого исполняет Николай Наумов, приехал в госпиталь, чтобы пообщаться с военными.

"Последнюю серию сериала "Реальные пацаны" посвятили Валентину. Я это точно знаю. Он мой кум, друг моего мужа <...> Они общаются с ребятами – с Николаем Наумовым, например. Связь держат", – поделилась она.

По ее данным, Наумов не смог посетить похороны, но обещал приехать, когда гастроли закончатся. Андреева добавила, что погибший был "простой деревенский мальчишка, очень общительный, компанейский, веселый, подшучивал всегда, хороший был человек". Местная администрация поддерживает контакт с его матерью и готова оказать женщине необходимую помощь.

Ранее мастер спорта РФ по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне спецоперации, ему было 28 лет. На турнирах он представлял Марий Эл.

До этого российский хоккеист Артем Гвоздик погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО. По информации хоккейного клуба "Сокол", спортсмену было 35 лет.

Экс-футболист сборной Соломатин отправился добровольцем на спецоперацию