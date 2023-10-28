В зоне СВО погиб 28-летний мастер спорта России по шорт-треку

Фото: vk.com/Союз конькобежцев России

Мастер спорта РФ по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне спецоперации. Об этом заявили в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Денисов представлял Марий Эл на турнирах по шорт-треку. После завершения спортивной карьеры он начал работать тренером.

19 октября ему исполнилось 28 лет.

Ранее российский хоккеист Артем Гвоздик погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения спецоперации. По информации хоккейного клуб "Сокол", спортсмену было 35 лет. Он играл на позиции вратаря. Хоккеист выступал за новочебоксарский "Сокол" в первенстве ВХЛ в сезоне-2015/2016, добавили в сообщении.

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