Российский хоккеист Гвоздик погиб в зоне проведения СВО

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Российский хоккеист Артем Гвоздик погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили RT со ссылкой на телеграм-канал хоккейного клуб "Сокол".

"Вечная память герою. Отдал за Родину самое ценное – свою жизнь", – заявили в пресс-службе "Сокола".

По информации клуба, спортсмену было 35 лет. Он играл на позиции вратаря.

Хоккеист выступал за новочебоксарский "Сокол" в первенстве ВХЛ в сезоне-2015/2016, добавили в сообщении.

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