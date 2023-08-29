12:47Спорт
Российский хоккеист Гвоздик погиб в зоне проведения СВО
Фото: vk.com/hkslavutich
Российский хоккеист Артем Гвоздик погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили RT со ссылкой на телеграм-канал хоккейного клуб "Сокол".
"Вечная память герою. Отдал за Родину самое ценное – свою жизнь", – заявили в пресс-службе "Сокола".
По информации клуба, спортсмену было 35 лет. Он играл на позиции вратаря.
Хоккеист выступал за новочебоксарский "Сокол" в первенстве ВХЛ в сезоне-2015/2016, добавили в сообщении.
Ранее автор "Уральских пельменей" Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации на Украине. Семья узнала о смерти артиста только почти через год. Гибель мужчины удалось установить после анализа ДНК. Прощание с Истоминым состоялось в Екатеринбурге. Его похоронили с военными почестями.
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