Войска РФ перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Последний путь снабжения украинской армии под Артемовском был перерезан подразделениями добровольческого штурмового корпуса "Экспедиционный". Об этом рассказал его представитель Алексей Селиванов.

"Подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск – Часов Яр севернее Бахмута четырьмя колоннами. Колонны бригад "Север", "Восток V", казачий отряд "Енисей" и отряд "Невский" перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки", – передает ТАСС его слова.

Ранее в министерстве обороны России рассказали, как подразделения ВСУ в поселке Артемовское бежали, бросив раненых и убитых. Некоторые украинские боевики сложили оружие и сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск.

Как сообщили в военном ведомстве, десантникам в ходе разведывательных действий и доразведки позиций противника удалось с воздуха вскрыть украинскую систему обороны в Артемовском и на подступах к поселку.



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