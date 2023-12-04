Войска РФ уничтожили склад территориальной обороны ВСУ на купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами украинской бригады территориальной обороны в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

Потери противника при этом составили до 95 солдат, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и гаубица Д-30.

Кроме того, ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое.

Ранее сообщалось, что авиация и артиллерия группировки российских войск "Восток" на южнодонецком направлении уничтожила до 110 военных и три автомобиля украинской армии.

До этого глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что всего с начала контрнаступления украинская армия потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения.



Российские танки уничтожили пункт ВСУ на артемовском направлении