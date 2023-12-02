Российские воска сорвали высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска уничтожили десант Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что российские войска сорвали высадку десанта ВСУ на левый берег Днепра.

Как отметили в ведомстве, российские разведывательные беспилотники обнаружили вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки для высадки.

"Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", – отметили в МО РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальные средства украинских формирований.

Ранее стало известно, что накануне украинские войска потеряли до 105 военных на херсонском направлении.