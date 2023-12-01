ВСУ потеряли до 105 военных на херсонском направлении – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска потеряли до 105 военных на херсонском направлении. О ходе спецоперации РФ на Украине рассказало министерство обороны России .

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20", – передает РИА Новости сообщение министерства.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что всего с начала контрнаступления украинская армия потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения.

До этого в СМИ распространилась информация, что более 1,1 миллиона военных Вооруженных сил Украины погибли и пропали без вести. По данным телеканалов, точные потери украинских войск составляют 1 126 652 человека.



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