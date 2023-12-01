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Украинские военнослужащие часто проявляют непрофессионализм на поле боя. Об этом заявила медик ВСУ Анастасия Муцей в интервью местному изданию.

В качестве одного из примеров девушка вспомнила случай, когда она вела на позиции троих пожилых украинцев, оказавшихся в рядах ВСУ.

"Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя. Сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше". И он встал и пошел", – приводит РИА Новости слова медика.

Муцей также пожаловалась на то, что в рядах украинской армии зачастую оказываются военные, которые совсем не умеют обращаться с оружием. Один из таких солдат якобы подорвался на гранате сам, когда вкручивал ее.

Ранее СМИ сообщали, что украинские власти планируют изменить правила призыва в армию, чтобы привлечь тех, кто прячется от мобилизации из-за боязни попасть на фронт.

До этого в эфире украинского телеканала появилась информация, что более 1,1 миллиона военных Вооруженных сил Украины погибли и пропали без вести.

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