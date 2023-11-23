Нашествие мышей мешает украинским солдатам пользоваться интернетом – СМИ

Фото: depositphotos/kyslynskyy

В украинских окопах в этом году появилось большое количество мышей, которые грызут проводку терминалов спутникового интернета. Об этом сообщает издание Japan Times.

По словам одного из солдат ВСУ, в этом году количество мышей в окопах намного больше, чем прошлой зимой. Помимо проводки, грызуны также портят одежду военных, добавил он.

Журналист Эммануэль Пешо сообщил, что мыши наводняют окопы в поисках тепла и еды. Он также отметил, что еще одной проблемой для ВСУ является опадание листьев с деревьев, благодаря чему российские беспилотники быстрее выявляют украинские позиции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения противника и зенитный ракетный комплекс С-300 в зоне спецоперации на Украине.

До этого стало известно, что первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, в котором присутствуют бывшие украинские военнопленные, направилась на боевое задание.

Украина стала направлять блогеров в зону проведения СВО