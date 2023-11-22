Раненый офицер "Отважных" подбил в бою танк "Азова"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Офицер "Отважных", который получил ранение, подбил танк из гранатомета во время боевых действий с бойцами "Азова" (террористическая организация, запрещенная в России) на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщил разведчик ЦВО с позывным Фокс.

"Обучение у них, конечно, хорошее. Я к тому, что данный танк они потом стали использовать как укрытие. Под этим танком у противника была организована точка – снайпер и пулеметчик. Долго их "выкуривали", но, по-моему, вчера их "выкурили", – отметил он.

По информации собеседника агентства, только на этом направлении, по официальным данным, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли два танка, один многоцелевой транспортер легкий бронированный (МТ-ЛБ) и еще одну неопознанную технику (боевую машину пехоты или танк). В составе "Азова" потери составили от 60 человек убитыми и ранеными.

Ранее российские подразделения поразили три опорных пункта ВСУ, а также три района скопления техники и порядка 30 артиллерийских позиций противника на краснолиманском направлении. Кроме того, в районе Серебрянского лесничества российские военнослужащие нанесли поражение украинским штурмовым группам бригады "Азов".

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