Группировка российских войск Восток уничтожила до 110 военных ВСУ – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация и артиллерия группировки российских войск "Восток" на южнодонецком направлении уничтожила до 110 военных и три автомобиля ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

Как сообщили в группировке, армейской авиацией и артиллерией были поражены пункты временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в Макаровке.

Сообщается, что общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили десант Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Российские разведывательные беспилотники обнаружили вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки для высадки.