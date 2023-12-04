Польский генерал заявил, что ВС РФ перешли на тактику полного уничтожения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России перешли на тактику полного уничтожения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Interia со ссылкой на польского генерала Леона Коморницкого.

По его словам, украинские военные, союзные государства, политики допустили ошибки, которые повлияли на отсутствие успехов на фронте.

В частности, Киев якобы сильно промедлил с планами по контрнаступлению. Это, подчеркнул эксперт, дало армии РФ достаточно времени подготовиться к обороне, таким образом истощив украинские силы.

Уточняется, что, если Украина радикально не изменит свои планы, это приведет к ее скорому поражению. По мнению Коморницкого, занятая РФ территория, включая Крым, будет оторвана от Украины.

"На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство", – подвел генерал итог.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. По его словам, боевые возможности войск Украины сильно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения группировок ВС РФ.

Также генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос призвал Зеленского говорить правду о ситуации в зоне боевых действий. Военный эксперт напомнил, как в прошлом году украинский лидер обещал победу ВСУ, которая так и не случилась.

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