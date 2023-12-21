В Запорожской области задержана диверсионная группа, совершавшая теракты по заданию СБУ

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Запорожской области"

В Запорожской области задержали несовершеннолетних диверсантов по подозрению в совершении терактов по заданию СБУ. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале регионального главка МВД.

По информации ведомства, члены группы "Черный саботаж" по заданию украинских кураторов еще в прошлом году получили паспорта РФ.

"Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе", – сообщается в публикации.

Кроме того, злоумышленники организовали несколько терактов против должностных лиц.

Следствие выяснило, что в декабре 2022 года они передали СБУ координаты гостиничного комплекса "Привал охотника", который затем подвергся атаке. В результате вражеских действий погибли два человека.

Ранее ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Украинский агент признался в содеянном.

Также сообщалось, что ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в этом году пресекла деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины в Крыму. Было предотвращено 14 диверсионно-террористических актов.



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