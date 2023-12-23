Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ВС РФ отразили семь атак украинской армии на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

Так, пять атак штурмовых групп ВСУ были отражены в районах озера Лиман и населенных пунктов Синьковка и Ивановка. Еще две атаки противника были отражены в направлении Жегловки и Тернов, отметил Зыбинский.

Он добавил, что расчеты самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили при этом танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терны.

Всего потери украинских войск составили до 55 солдат, два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномета, четыре пикапа и орудие Д-20.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине. По данным зарубежных изданий, за последние несколько недель российским военным удалось взять новые территории.

До этого глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич заявил, что Вооруженные силы Украины компенсируют людьми нехватку боевой техники зимой.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения