Жители украинского села отказались сносить памятник советскому солдату

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Жители села Пушкино Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату. Об этом сообщают украинские издания.

Журналисты опубликовали письменный ответ местных властей за подписью главы сельского совета на запрос о сносе памятника. В нем сообщается, что демонтаж памятника не будет проводится, учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села.

Украинские СМИ призвали Службу безопасности страны (СБУ) провести профилактический разговор со старостой села Пушкино.

Ранее на Украине возмутились отказом жителей сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое в Ивано-Франковской области от демонтажа памятников советским воинам.

До этого правительство Украины постановило изъять из госреестра охраняемых объектов памятник Александру Пушкину и могилу советского полководца Николая Ватутина в Киеве. Их снесут в рамках закона о декоммунизации.

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