На Украине лишили охранного статуса памятник Пушкину и могилу Ватутина в Киеве

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Правительство Украины постановило изъять из госреестра охраняемых объектов памятник Александру Пушкину и могилу советского полководца Николая Ватутина в Киеве. Их снесут в рамках закона о декоммунизации, сообщается на сайте министерства культуры и информационной политики страны.

В частности, было принято решение о лишении статуса памятников монитору "Железняков", экипажу бронепоезда "Таращанец" в Киеве, русскому князю Михаилу Воронцову в Одессе, русскому полководцу Александру Суворову в Измаиле Одесской области, русскому адмиралу Федору Ушакову в Херсоне, монумента "Украина – освободителям" в Ужгороде.

Кроме того, в Житомире, Харькове и Одессе снесут монументы Пушкину.

Ранее со здания Харьковского академического театра убрали упоминание о поэте Александре Пушкине. Демонтаж монументов, которые имеют отношение к советской истории, а также переименование улиц начались на Украине еще в 2015 году. Тогда в стране утвердили закон о "декоммунизации".

Ранее Владимир Путин предложил создать в России парк, состоящий из снесенных на Украине памятников. Он посоветовал отправлять такие монументы в РФ. Президент напомнил, что в Одессе снесли памятник основательнице города Екатерине II.

Улицу Пушкина планируют переименовать в улицу Байдена на Украине