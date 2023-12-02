Фото: facebook.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Ярослав Коретчук

Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам. Об этом директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Коретчук возмутился отказом жителей сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое в Ивано-Франковской области от демонтажа памятников. По его словам, люди говорят про них "пусть стоят".

Отмечается, что на памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН (Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и УПА (Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

После подобного у мужчины произошел "разрыв шаблонов". Он задался вопросом, чего тогда ожидать от восточных и южных регионов страны.

В октябре сообщалось, что в городе Львове на западе Украины местные власти демонтируют плиты с именами воинов РККА, захороненных на мемориальном кладбище на Марсовом поле.

В прошлом году в городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники Александру Суворову и Александру Пушкину. Ситуацию прокомментировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что теперь монументы будут устанавливать в честь "разнообразных гетманов".

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