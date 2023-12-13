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Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии беспределом и преступлением. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это беспредел, преступление и проявление фашистской сути нынешних властей Болгарии, которые агрессивно и бесчеловечно ведут себя по отношению к истории, попирая память русского солдата, освободившего Европу от коричневой чумы", – сказал он.



По его словам, население Болгарии не может противостоять подобным действиям власти из-за запугиваний. В свою очередь, подтолкнули к подобному правительство страны западные власти, уверен Абажер.

В заключение он добавил, что образ русского солдата всегда преподносился как образ освободителя. Он освобождал Балканы, в том числе Болгарию, от османского ига, а затем от фашизма. Сегодня российские военные, обратил внимание глава автономии, освобождают от неонацизма и терроризма территорию Украины.

О демонтаже памятника в Софии стало известно ранее. У скульптурной группы уже срезали самую высокую часть – рука солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. Причиной демонтажа памятника назвали трещины и эрозии в сооружении, которые могут представлять опасность для горожан.

