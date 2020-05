Володин оценил заявления США о рейтинге власти в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США хотят дестабилизировать ситуацию в РФ за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом и по рейтингам власти в России.

По его мнению, Штатам не нужна сильная Россия, они хотят сделать страну как можно слабее.

"Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия. Для того, чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли", – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он признал, что США остаются главным финансовым центром. Однако, желая сохранить свою власть, они идут на нарушение обязательств и договоренностей, считает Володин.

Он подчеркнул, что Штаты и их сателлиты бьют в первую очередь по преимуществу России, которым, по словам председателя ГД, является эффективный президент.

"Наше преимущество – это наш Президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать. Это методы их ЦРУ, Госдепа. Не думаю, что открою большой секрет, рассказав, что с некоторыми оппозиционными политиками они поддерживают постоянный контакт, а также с рядом СМИ и блогеров. Но часть из них, возможно, даже не осознают, что они в этой конструкции пешки, которых используют для разрушения их же страны", – заявил Володин.

В СМИ за рубежом обсуждают российскую статистику смертности от коронавируса

Ранее агентство Bloomberg опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга российского президента в апреле до 27%. Агентство пишет, что это произошло из-за усиления кризиса в связи с коронавирусом.

ВЦИОМ ответил, что позитивная оценка работы Путина составляет 61–63%, уровень доверия – 67–68%, электоральный рейтинг президента последний раз центр давал в 2018 году. Посольство РФ в США призвало Блумберг извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге президента РФ.

А в материале под названием "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских" утверждалось, что в России ведут неправильный подсчет количества жертв COVID-19. После этого агентство поменяло заголовок на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19". Подобные статьи появились в газетах The Financial Times и The New York Times.