Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за "фейк" о рейтинге Путина

06:18
Фото: ТАСС/Борис Макаров
Посольство РФ в США призвало американское агентство Bloomberg извиниться за материал об уровне доверия россиян президенту Владимиру Путину.
Как говорится в сообщении дипмиссии в Facebook, "объектом махинаций" стала статья "со ссылкой на ВЦИОМ". В ней выстроен график, согласно которому популярность Путина оценивается в 27 процентов.
По мнению посольства, редакция Bloomberg демонстрирует "полное неуважение к своим читателям". Там призвали "проявить профессионализм и объективность" и разместить реальные показатели.
"Наверное, надеется, что они не станут проверять первоисточники и не найдут реальный уровень доверия – 67,9 процента", – подчеркнули в посольстве.
Кроме того, дипломаты указали, что статьи в Bloomberg "пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России".
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью, заявил РИА Новости, что позитивная оценка работы Путина в действительности составляет 61-63 процента, а уровень доверия – 67-68 процентов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что в отношении Москвы развернута кампания по дезинформации.
В частности, она указала, что издания The Financial Times, The New York Times и Bloomberg опубликовали материалы, в которых утверждалось, что в России ведут неправильный подсчет количества жертв COVID-19.
В МИД РФ также отметили, что это "неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц".
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