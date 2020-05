Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за "фейк" о рейтинге Путина

Фото: ТАСС/Борис Макаров

Посольство РФ в США призвало американское агентство Bloomberg извиниться за материал об уровне доверия россиян президенту Владимиру Путину.

Как говорится в сообщении дипмиссии в Facebook, "объектом махинаций" стала статья "со ссылкой на ВЦИОМ". В ней выстроен график, согласно которому популярность Путина оценивается в 27 процентов.

По мнению посольства, редакция Bloomberg демонстрирует "полное неуважение к своим читателям". Там призвали "проявить профессионализм и объективность" и разместить реальные показатели.

"Наверное, надеется, что они не станут проверять первоисточники и не найдут реальный уровень доверия – 67,9 процента", – подчеркнули в посольстве.

Кроме того, дипломаты указали, что статьи в Bloomberg "пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России".

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью, заявил РИА Новости, что позитивная оценка работы Путина в действительности составляет 61-63 процента, а уровень доверия – 67-68 процентов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что в отношении Москвы развернута кампания по дезинформации.

В частности, она указала, что издания The Financial Times, The New York Times и Bloomberg опубликовали материалы, в которых утверждалось, что в России ведут неправильный подсчет количества жертв COVID-19.

В МИД РФ также отметили, что это "неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц".