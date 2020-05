Захарова высказалась о статье Bloomberg о COVID-19 в России

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о материале Bloomberg о распространении COVID-19 в России.

В опубликованной ранее статье агентства под названием "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских" утверждалось, что в России ведут неправильный подсчет количества жертв COVID-19. По мнению Захаровой, тем самым в отношении Москвы была развернута кампания по дезинформации.

"И сегодня Генсек НАТО Столтенберг четко задал ее (кампании. – Прим. ред.) направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок", – подчеркнула Захарова в своем официальном аккаунте в Facebook.

По словам дипломата, агентство поменяло заголовок статьи из-за признания его жутким. Так, изначально материал назывался следующим образом – "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".

Захарова отметила, что с миропорядком, в котором издание публикует статьи с подобными заголовками, "не все в порядке".

Ранее в МИД РФ прокомментировали фейки о смертности в России. Речь шла об информации, размещенной в изданиях Financial Times и The New York Times.