США объявили грант на разоблачение "дезинформации здравоохранения" РФ

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Фото: Москва 24
Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США объявило грант на "разоблачение дезинформации российского здравоохранения".
Заявка размещена на сайте grants.gov, который для участия в конкурсах используют правительственные учреждения, сообщает Газета.ру.
Победитель конкурса получит 250 тысяч долларов. Результаты войдут в "доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем".
Посольство РФ написало в Facebook, что даже в период пандемии, когда страны теряют тысячи граждан и должны сплотиться, усилия США "направляются на поиск внешнего врага".
Дипломаты указали, что "влиятельные русофобские силы" в Вашингтоне "никогда не прекращают деструктивной деятельности".
Ранее издания The Financial Times, The New York Times и Bloomberg опубликовали материалы, в которых утверждалось, что в России ведут неправильный подсчет количества жертв COVID-19.
В МИД РФ отметили, что это "неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц".
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в отношении Москвы развернута кампания по дезинформации.
Как развивается ситуация с COVID-19 в регионах России
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