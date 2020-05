Bloomberg исправил материал о COVID-19 в РФ после критики посольства

Фото: TASS/Imago/Ting Shen

Американское агентство Bloomberg внесло правку в материал на сайте о распространении коронавируса в России. Это произошло после того, как посольство РФ в Вашингтоне потребовало опровержения.

Ранее дипмиссия в Facebook указала, что автор публикации поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно статистике ВБ, в России в 2013 году на тысячу человек приходилось 8,2 больничных койки, в странах ОЭСР – 3,8. Теперь в материале написано, что в него была внесена правка.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что в отношении Москвы развернута кампания по дезинформации из-за другой статьи Bloomberg.

В материале под названием "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских" утверждалось, что в России ведут неправильный подсчет количества жертв COVID-19.

После этого агентство изменило заголовок материала на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".

Подобные статьи также были опубликованы в газетах The Financial Times и The New York Times. В МИД РФ отметили, что это "неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц".