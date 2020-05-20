Bloomberg исправил материал о COVID-19 в РФ после критики посольства

07:29
Фото: TASS/Imago/Ting Shen
Американское агентство Bloomberg внесло правку в материал на сайте о распространении коронавируса в России. Это произошло после того, как посольство РФ в Вашингтоне потребовало опровержения.
Ранее дипмиссия в Facebook указала, что автор публикации поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Согласно статистике ВБ, в России в 2013 году на тысячу человек приходилось 8,2 больничных койки, в странах ОЭСР – 3,8. Теперь в материале написано, что в него была внесена правка.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что в отношении Москвы развернута кампания по дезинформации из-за другой статьи Bloomberg.
В материале под названием "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских" утверждалось, что в России ведут неправильный подсчет количества жертв COVID-19.
После этого агентство изменило заголовок материала на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
Подобные статьи также были опубликованы в газетах The Financial Times и The New York Times. В МИД РФ отметили, что это "неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц".
Как развивается ситуация с COVID-19 в регионах России
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