Юрист Остапенко: самовольное захоронение домашних животных может обернуться штрафом

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За захоронение домашнего питомца во дворе дома, парке или на дачном участке владельцу грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Об этом в беседе с "Абзацем" предупредил юрист Ярослав Остапенко.

Он уточнил, что останки животных относятся к биологическим отходам. Порядок обращения с ними регулируется приказом Минсельхоза России, который запрещает закапывать тела домашних питомцев в землю.

Ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена частью 3 статьи 10.8 КоАП РФ. При этом для назначения штрафа достаточно самого факта нарушения установленных требований, подчеркнул юрист.

Кроме того, законодательство запрещает выбрасывать тела умерших животных в мусорные контейнеры возле жилых домов. После смерти питомца владельцам следует обратиться в Государственную ветеринарную службу.

Передать животное на кремацию можно через ветеринарную клинику или специализированную организацию. В Москве и Санкт-Петербурге также действуют официальные кладбища для домашних животных, где можно организовать захоронение с соблюдением установленных норм, заключил Остапенко.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков рассказал, что побег питомца сам по себе не означает автоматического наказания, однако, если животное регулярно убегает из-за ненадлежащего контроля и подвергает себя опасности, владельца могут привлечь к административной ответственности.

Эксперт также напомнил, что регионы могут устанавливать дополнительные требования. Например, в Краснодарском крае самовыгул запрещен, и перемещение убежавшей собаки по улице может повлечь ответственность для владельца.