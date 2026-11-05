Лось застрял в пруду Быково в Зеленограде

Фото: MAX/"Москва с огоньком"

В Зеленограде лось оказался в пруду Быково в районе Матушкино. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Местные жители сняли животное на видео, после чего к водоему направили спасателей. Позже лось самостоятельно выбрался из воды и пошел в сторону Панфиловского проспекта.

В одном из водительских чатов Зеленограда появилась информация, что животное сбили на выезде из города. При этом подтверждений этим сведениям пока нет.

Ранее стадо верблюдов вышло на Старый мост в Астрахани, из-за чего движение транспорта пришлось перевести на реверсивный режим. Животные также оказались на железнодорожных путях между станциями Трусово и Кутум, для их эвакуации использовали специальный кран. Из-за происшествия поезд № 85, следовавший из Дербента в Москву, задержался на 58 минут.