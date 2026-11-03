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03 ноября, 11:55

Регионы

Стадо верблюдов заблокировало движение поездов и автомобилей в Астрахани

Видео: МАХ/"РЕН ТВ|Новости"

Стадо верблюдов вышло на Старый мост в Астрахани, из-за чего движение автомобилей пришлось временно ограничить. Об этом сообщили в региональном УМВД и Приволжской железной дороге.

Инцидент произошел ночью 3 ноября. С 01:20 до 04:00 на мосту через Волгу действовал реверсивный режим, сейчас проезд восстановлен.

Кроме того, животные оказались на железнодорожных путях между станциями Трусово и Кутум. Для их эвакуации привлекли специальный погрузочный кран.

Из-за происшествия на 58 минут задержался пассажирский поезд № 85, следовавший из Дербента в Москву. В 01:39 по московскому времени состав продолжил движение. Сейчас поезда в Астраханской области следуют в штатном режиме.

Предварительно, владелец верблюдов уже установлен, сообщили в региональном МВД. По данным РЕН ТВ, коммунальщики и полицейские пытаются поймать животных, однако сколько верблюдов оказались на свободе, пока неизвестно. Одного из верблюдов обнаружили на улице Космонавтов. Животное выглядело спокойным и не собиралось уходить.

По информации телеканала, сотрудники Госавтоинспекции также присутствовали на месте инцидента, поскольку животные могли спровоцировать ДТП.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе с наступлением брачного сезона дикие животные все чаще выходят к жилым домам, на дачи и дороги. По данным СМИ, пик гона у кабанов приходится на ноябрь и декабрь, самцы активно ищут самок и могут вести себя агрессивно, а параллельно звери ищут корм перед зимой, добираясь до дачных участков и мусорных площадок.

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