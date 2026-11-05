В Музее транспорта Москвы запустят серию детских творческих мастер-классов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Воскресную программу "Художественный маршрут" из 16 занятий для детей подготовили в "Автолаборатории" Музея транспорта Москвы. Первые встречи состоятся 8 ноября, сообщает столичный Дептранс в МАХ.

Участники смогут попробовать себя в разных направлениях искусства – от живописи и прикладного творчества до линогравюры и создания мультфильмов. На занятиях ребята познакомятся с произведениями известных художников, освоят различные техники и изготовят собственные открытки и мозаичные панно.

Каждое воскресенье запланированы два занятия: уроки живописи будут начинаться в 13:00, а прикладного искусства – в 14:30. Тематика программы охватывает железнодорожные путешествия, городской транспорт, авиацию и новогоднюю Москву.

Для участников также подготовили игровую систему поощрений. Каждый ребенок получит "проездной художника" – маршрутный лист с картой занятий. За посещение мастер-классов можно собирать наклейки-компостеры, а тем, кто пройдет не менее трех "станций", вручат подарки.

Занятия будут проходить в "Автолаборатории" на улице Новорязанской, доме 27. Расписание на ноябрь, билеты и подробная информация о программе доступны на официальном сайте музея.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что "Автолаборатория" входит в комплекс Музея транспорта Москвы, открытого в сентябре этого года Сергеем Собяниным в Гараже Константина Мельникова. Пространство посвящено истории столицы и развитию городского транспорта. Здесь проводят тематические мероприятия, лекции и творческие встречи для детей и подростков.

Постоянная экспозиция музея занимает более 9 тысяч квадратных метров и объединяет 53 оригинальных образца техники, свыше 220 макетов ретротранспорта и более 500 артефактов. Общая площадь музейного комплекса превышает 20 тысяч квадратных метров. Ежегодно его смогут посещать более 500 тысяч человек.

