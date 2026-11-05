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05 ноября, 10:22

Шоу-бизнес

Блогера Юлю Гаврилину раскритиковали в Сети за реакцию на подарок от подписчицы

Фото: телеграм-канал "Гаврилина зе бест :3"

Певица и блогер Юля Гаврилина бурно отреагировала на сюрприз поклонницы по имени Ульяна – та подарила ей персональный виниловый проигрыватель. Позже артистка объяснила, что говорила так из-за нахлынувших эмоций.

Увидев подарок, Гаврилина принялась задавать девушке вопросы: "Ты дура, больная вообще, сумасшедшая? Ты что, офигела?" При этом она несколько раз уточнила, что не пытается обидеть поклонницу.

"Это я с любовью говорю", – пояснила певица.

Когда первые эмоции улеглись, блогер крепко обняла Ульяну и призналась, что ее тронул такой жест.

"Просто я тебя обожаю. Какая ты молодец. Спасибо, что ты меня так любишь. Мне реально очень приятно, правда", – сказала она.

Однако теплое завершение встречи устроило не всех. Часть пользователей Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) сочла, что даже сильное удивление не оправдывает подобных высказываний в адрес человека, который готовил сюрприз.

Сама Ульяна повода для конфликта не увидела и выступила в поддержку Гаврилиной.

Ранее Гаврилина рассказала, что приобрела дом для родителей и перевезла их в Подмосковье. При этом сама девушка пока не обзавелась жильем и вновь сменила съемную квартиру. Она призналась, что хотела бы купить собственную квартиру, однако пока только определяет, какой именно она должна быть.

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