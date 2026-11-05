Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 09:55

Город

Более 3 тыс новых указателей установили в Москве с начала года

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В столице продолжают развивать единую систему городской навигации – с января на улицах разместили свыше 3 тысяч новых указателей. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, из общего числа установленных табличек более 880 предназначены для городской навигации, еще свыше 2,1 тысячи – для обозначения домов. Помимо них, в городе появились 43 информационных стенда, 87 навигационных стоек и 40 модулей.

Все элементы оформлены в соответствии с единым городским стандартом. Синие таблички с белыми надписями помогают ориентироваться на улицах и находить нужные адреса, транспортные объекты, медицинские учреждения, театры, кинотеатры и другие социально значимые места.

Новые указатели разместили, в частности, на территории Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева, а также на маршрутах к храму Христа Спасителя и музею-усадьбе "Кусково". Отмечается, что они органично встроены в архитектурное пространство улиц.

Программа создания единой системы навигации действует в Москве с 2014 года. За это время в городе установили более 126 тысяч указателей.

Отдельное направление работы – информационные поля с QR-кодами, которые начали размещать в 2020 году. С их помощью можно узнать о зданиях, где жили участники Великой Отечественной войны, местах, связанных с событиями военных лет, а также с известными деятелями науки, культуры и искусства.

Ранее в районе Пречистенской набережной, Соймоновского проезда и улицы Волхонки разместили 19 модулей, 7 стендов, 5 городских указателей, 4 стойки и 116 информационных полей. Конструкции оснастили картами и QR-кодами. Информацию на них продублировали на русском и английском языках и адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика