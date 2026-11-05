Более 3 тыс новых указателей установили в Москве с начала года

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В столице продолжают развивать единую систему городской навигации – с января на улицах разместили свыше 3 тысяч новых указателей. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, из общего числа установленных табличек более 880 предназначены для городской навигации, еще свыше 2,1 тысячи – для обозначения домов. Помимо них, в городе появились 43 информационных стенда, 87 навигационных стоек и 40 модулей.

Все элементы оформлены в соответствии с единым городским стандартом. Синие таблички с белыми надписями помогают ориентироваться на улицах и находить нужные адреса, транспортные объекты, медицинские учреждения, театры, кинотеатры и другие социально значимые места.

Новые указатели разместили, в частности, на территории Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева, а также на маршрутах к храму Христа Спасителя и музею-усадьбе "Кусково". Отмечается, что они органично встроены в архитектурное пространство улиц.

Программа создания единой системы навигации действует в Москве с 2014 года. За это время в городе установили более 126 тысяч указателей.

Отдельное направление работы – информационные поля с QR-кодами, которые начали размещать в 2020 году. С их помощью можно узнать о зданиях, где жили участники Великой Отечественной войны, местах, связанных с событиями военных лет, а также с известными деятелями науки, культуры и искусства.

Ранее в районе Пречистенской набережной, Соймоновского проезда и улицы Волхонки разместили 19 модулей, 7 стендов, 5 городских указателей, 4 стойки и 116 информационных полей. Конструкции оснастили картами и QR-кодами. Информацию на них продублировали на русском и английском языках и адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья.

